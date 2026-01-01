Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стали известны первые лауреаты пермского «Арабеска» Победителями конкурса современной хореографии стали артисты из Барнаула

Никита Чунтомов

Сегодня, 24 апреля, завершаются конкурсные выступления XIX Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск» имени Екатерины Максимовой. Имена лауреатов основного конкурса будут названы на церемонии закрытия 25 апреля, однако вчера завершился конкурс современной хореографии и стали известны имена первых лауреатов нынешнего года.

Все первые премии отправились в Барнаул. Это связано с тем, что на открытии «Арабеска» выступал очень мощный алтайский коллектив: ансамбль «Алтай» показал танцевальный спектакль Владимира Васильева «Блуждающие звёзды» (12+), а позже его участники стали конкурсантами в соревновании по современной хореографии.

Артисты Пермского театра оперы и балета Анн-Жуллиет Пинейро (выступает за Бразилию) и Александр Михалёв получили вторые премии. Кроме того, среди лауреатов представители Москвы, Санкт-Петербурга и Ижевска.

Лауреаты конкурса «Арабеск 2026» (современная хореография):

— Первая премия среди балетмейстеров: Вячеслав Колесников (Россия, Барнаул) за постановку номера «Гамлет. Быть» и Артём Рудниченко (Россия, Барнаул) за постановку номера «Жизнь мужчины»;

— Вторая премия среди балетмейстеров: Кристина Чернова (Россия, Санкт-Петербург) за постановку номера «Жили-были человечки» и Алексей Морозов (Россия, Москва) за постановку номера «А умел ли любить хулиган?»;

— Третья премия среди балетмейстеров: Энже Абдрахимова (Россия, Санкт-Петербург) за постановку номера «Без ума» и Егор Березиков (Россия, Барнаул) за постановку номера «Там, где ты»;

— Первая премия среди исполнителей: Вячеслав Колесников (Россия, Барнаул);

— Вторая премия среди исполнителей: Анн-Жуллиет Пинейро (Бразилия) и Александр Михалёв (Россия, Пермь);

— Третья премия среди исполнителей: Улана Дорофеева и Руслан Низамов (Россия, Санкт-Петербург).

Специальные премии Союза театральных деятелей РФ присуждены Егору Березикову за хореографию номера «Там, где ты», Алексею Колесникову (Россия, Барнаул) за исполнительское мастерство номера «Там, где ты», Михаилу Фёдорову (Россия, Ижевск) за исполнительское мастерство и актёрскую выразительность номеров «Исходный код» и «Дон Кихот и Санчо Панса».

Дипломы жюри прессы присуждены Артёму Рудниченко (Россия, Барнаул) за хореографию номера «Жизнь мужчины», Михаилу Фёдорову (Россия, Ижевск) за исполнение номера «Исходный код», Роману Тюрину (Россия, Санкт-Петербург) за исполнение номера «Потец», Анастасии Карасёвой (Россия, Санкт-Петербург) за исполнение номера «Вальс-маскарад», Улане Дорофеевой и Руслану Низамову (Россия, Санкт-Петербург) за исполнение номера «Жили-были человечки».

