Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Восходящие звёзды Открылся XIX конкурс артистов балета «Арабеск»

В Перми начинается совершенно особое время. Десять дней, пока идёт Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск», балетоманы уходят в отпуска и практически не спят. Среди зрителей — завсегдатаев конкурса есть настолько преданные, что ходят не только на все туры, но даже на жеребьёвку — процедуру совсем не зрелищную.

«Арабеск» за годы своего существования — с 1988 года — стал одним из самых авторитетных балетных конкурсов в мире. Нынче в его дирекцию поступило 354 заявки на участие из 14 стран и 25 городов России.

Как всегда в последние годы, художественный руководитель конкурса Владимир Васильев старается сделать событие не только профессиональным, но и ярким; каждый раз он придумывает что-то новенькое для церемонии открытия, делая её всё менее формальной и всё более увлекательной.

На нынешней церемонии были показаны два одноактных балета — пермский и гастрольный, настолько разные, что вечер стал иллюстрацией к тому, насколько многогранен танец, насколько велики его возможности — эстетические и повествовательные. Контраст между первой и второй частью вечера сам по себе был выразительным и многозначительным художественным приёмом.

Никита Чунтомов

В первом отделении был показан балет Алексея Мирошниченко «Вариации на тему рококо» (12+) на музыку Чайковского — холодноватая эстетская миниатюра, в которой стиль — это главное. «Вариации на тему рококо» — наслаждение для эстетов, которые могут в несчётный раз созерцать причудливые рисунки ног и рук, остроумно придуманные Мирошниченко. Этот маленький шедевр — гордость пермского балета, его уже можно смело называть классикой.

Во втором отделении был спектакль сюжетный, литературный, по-человечески эмоциональный. В этом году «Арабеск» открылся 15 апреля — в Йом-ха-Шоа, день памяти жертв Холокоста. Об этом не было объявлено, но, похоже, Васильев имел это в виду, когда предложил показать на открытии свой спектакль «Блуждающие звёзды» (12+) — постановку Государственного молодёжного ансамбля песни и танца «Алтай» из Барнаула по мотивам одноимённой повести Шолом-Алейхема.

Васильев всегда любил не просто танец, а спектакли — сюжетные, драматичные, с характерами. Его самая знаменитая работа — чеховская «Анюта», много лет с успехом шедшая в Перми; «Блуждающие звёзды» во многом похожи на неё — это тоже очень литературная постановка, где нет кордебалета: даже в массовке каждый, кто выходит на сцену, — это индивидуум, персонаж с характером и собственной ролью. Для каждого — каждого! — из многочисленных персонажей Васильев и белорусский хореограф Дмитрий Залесский придумали особый пластический рисунок и особое психологическое решение роли.

Если в «Вариациях на тему рококо» Мирошниченко показал себя как блестящий стилист в неоклассике, то в «Блуждающих звёздах» Васильев создал образец сценического танца, основанного на этнических традициях, но не исчерпывающегося ими. Выразительное сочетание национального колорита и хореографической изобретательности стали основой неповторимого танцевального языка, а артисты ансамбля «Алтай» показали блестящую профессиональную подготовку и искренность, которую никак не подделать, не имитировать: это не просто качество танца, но и эмоция, которая передаётся со сцены в зал. Постановка 2018 года, а исполнена была, как в первый раз!

Хореография Васильева и Залесского в этом спектакле — пример балетмейстерской смелости. Они не боятся нагружать исполнителей: тут и элементы акробатики, и выразительная мимика, и стремительный темп, и массовые сцены, требующие идеальной синхронности, в том числе модные в современной хореографии «человеческие шестерёнки» — визуально эффектный хореографический приём, когда ансамбль объединяется в движущийся конгломерат, в котором все танцовщики становятся «винтиками» большого человеческого механизма.

«Блуждающие звёзды» — это не балет, а синтетический спектакль, где танец — основа сценической выразительности, но есть ещё и пение, и даже кукольный театр, не говоря уже о театре драматическом. Его музыкальную основу составили узнаваемые клезмерские мелодии, с которыми поработал композитор Пётр Каменных. Есть и очень добрый, по-настоящему смешной юмор, особенно в эпизоде, где показано выступление заезжего театра в местечке. Есть даже живопись; в повести Шолом-Алейхема герой становится великим драматическим артистом, но Васильев сделал его художником, тем самым приблизив к себе: хореограф серьёзно занимается живописью и акварелью, часто и успешно выставляется, и декорации в «Блуждающих звёздах» — это репродукции картин Васильева.

Всё это составляет на удивление обаятельный спектакль, который вызывает в зале улыбки, слёзы и желание соучаствовать. В финале весь зал Пермской оперы — такой обычно чопорный, такой академический — приплясывал, подпевал и хлопал в такт «Хава нагиле».

Министр культуры Пермского края Алла Платонова и художественный руководитель "Арабеска" Владимир Васильев

В своём неформальном и очень искреннем вступительном слове Владимир Васильев признался, что хотел показать этот спектакль в Перми, потому что он о любви и сделан с любовью: «Нас всегда встречают с любовью в Перми, потому что Пермь — город танца», — сказал хореограф.

Пермяки откликнулись — горячо, искренне. Открытие «Арабеска» удалось. Теперь начались конкурсные выступления участников, и Пермь, как всегда, болеет за своих и желает удачи артистам Пермского балета и студентам Пермского хореографического училища.

