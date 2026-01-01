Пермский зоопарк признали лучшим новым парком России 2025 года Учреждение стало победителем в одной из номинаций Международной выставки-конференции ParkSeason Expo

Пермский зоопарк стал обладателем престижной награды в рамках III Всероссийской премии «Парки России». Торжественная церемония награждения состоялась 22 апреля в Москве, в рамках Международной выставки-конференции ParkSeason Expo, организованной Минстроем РФ и Ассоциацией парков России.

Пермский зоопарк был признан победителем в номинации «Премьера года. Реализованный проект парка в 2025 году» среди крупных городов. Главную награду, так называемый «парковый Оскар», генеральному директору ГКАУК «Пермский зоопарк» Юлии Шитовой вручил Денис Цуканов, директор Ассоциации парков России и член экспертного совета Минстроя РФ.

Жюри оценивало проекты по ряду критериев: достижения за 2025 и начало 2026 года, общее состояние парка, разнообразие объектов для разных групп посетителей, посещаемость, медийность и другие показатели. В финале Пермский зоопарк обошёл парки Ростова-на-Дону, Ярославля, Тюмени и Балашихи. Кроме того, учреждение стало лауреатом в специальной номинации «Зоопарк». Всего на премию было подано 459 заявок в 32 номинациях.

«Эта награда — признание усилий всей команды: правительства Пермского края, сотрудников зоопарка, строителей, озеленителей, художников, инженеров. Мы стремились создать комфортное место для семейного отдыха и уютный дом для животных. Сегодня это уникальный парк природы, интересный и детям, и взрослым. Впереди — большие планы!» — отметила Юлия Шитова.

Новый Пермский зоопарк открылся 7 августа 2025 года. Его территория — это современный комплекс площадью 25 га, соответствующий международным стандартам содержания диких животных. Здесь более 90 просторных вольеров, максимально приближенных к естественной среде обитания, 54 искусственных водоёма и современные технологические сооружения. Особого внимания заслуживает уникальный проект озеленения: на территории высажено 50 видов деревьев и кустарников, а также 47 тыс. многолетних цветов.

