Пермский зоопарк претендует на премию «Парки России» в двух номинациях Победители станут известны 22 апреля

Министерство строительства Пермского края

Пермский зоопарк стал финалистом Всероссийской премии «Парки России» сразу в двух категориях: «Премьера года» среди крупных городов и в специальной номинации «Зоопарк». Об этом сообщила министр Пермского края Алла Платонова.

В числе конкурентов — парки Ростова-на-Дону, Ярославля, Тюмени, Балашихи, а также зоопарки Пензы, Калининграда и Екатеринбурга. Победители будут объявлены 22 апреля на торжественной церемонии в Москве.

Напомним, новый Пермский зоопарк открылся 7 августа 2025 года и уже признан одним из самых современных в стране. На территории площадью 25 га расположены более 90 просторных вольеров, 54 водоёма, а также реализован уникальный проект озеленения: высажено 50 видов деревьев и кустарников и 47 тыс. многолетних цветов.

По словам министра Платоновой, этот проект стал для региона не только значимым событием, но и признанием того, что забота о живом мире и комфорт людей могут гармонично сочетаться в одном пространстве.

