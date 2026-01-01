Глава СКР запросил отчёт о происшествии с «взорвавшимися» деньгами в Перми

Следственный комитет России

Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета России, потребовал предоставить доклад по делу о «взорвавшейся» пачке денег, которую нашёл школьник в Перми, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.

Напомним, 21 апреля в Мотовилихинском районе города произошёл инцидент. По данным следствия, подросток обнаружил на улице предмет, который выглядел как пачка банкнот. При попытке поднять его сработала химическая ловушка, в результате чего красящее вещество попало мальчику в глаза. После осмотра медицинскими специалистами его отпустили домой.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Центральный аппарат ведомства взял расследование под особый контроль.

