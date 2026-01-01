В Перми возбуждено уголовное дело по факту получения подростком ожога глаз Пострадавший подобрал на улице химическую ловушку, замаскированную под пачку денег

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Происшествие с несовершеннолетним в Мотовилихинском районе Перми привело к возбуждению уголовного дела. Следственный комитет России по Пермскому краю начал расследование по ст. 213 УК РФ (хулиганство) после того, как 21 апреля 2026 года подросток 2012 г. р. получил ожог глаз.

Согласно информации, полученной из СМИ и социальных сетей, подросток нашел на улице предмет, похожий на пачку денег. При попытке поднять его сработало устройство, предположительно химическая ловушка. В результате инцидента красящее вещество попало в глаза подростку.

Медицинские работники осмотрели пострадавшего и отпустили его домой. Следователи проводят осмотр места происшествия и планируют назначить судебно-медицинскую экспертизу. Также продолжается сбор информации для установления всех обстоятельств случившегося, включая причины и условия, которые могли привести к инциденту.

Следственный комитет напоминает гражданам, особенно детям, о важности соблюдения мер безопасности. При обнаружении подозрительных предметов, таких как деньги, телефоны или другие устройства, не следует прикасаться к ним. Подобные предметы, оставленные на виду, могут представлять серьезную опасность для жизни и здоровья. В случае обнаружения подозрительной находки необходимо немедленно сообщить об этом в экстренные службы.

