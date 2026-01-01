Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми идёт приём заявок на участие в бесплатной лаборатори для кинематографистов Подать заявку можно до 27 апреля

Фото: Пермское отделение Союза кинематографистов России

Стартовал приём заявок в Лабораторию разработки проектов «Пермь как фильм» (18+) — кураторский проект Пермского отделения Союза кинематографистов России, направленный на развитие авторских идей в кино и формирование профессионального киносообщества региона. К участию приглашаются молодые режиссёры, сценаристы и продюсеры из Перми и Пермского края, у которых есть идея фильма на любой стадии разработки — от замысла до начатого проекта.

Для участия в лаборатории будут выбраны 7-10 проектов. В отборе могут участвовать авторы и документального, и игрового кино.

Учебная часть лаборатории пройдёт с 15 мая по 7 июня 2026 года. Участники смогут проработать свои проекты вместе с опытными кураторами, разобраться в ключевых этапах подготовки фильма — от ресёрча и сценарной разработки до планирования съёмочного процесса и продюсирования. Программа включает групповые и индивидуальные консультации, профессиональный киноклуб, а также открытые мероприятия с участием киносообщества.

Приглашенными специалистами выступят пермские кинематографисты: режиссёр и оператор Алексей Романов, директор киностудии «Новый курс» продюсер Владимир Соколов, режиссёр и продюсер Ольга Аверкиева и режиссёр монтажа Ольга Бадина.

Ольга Аверкиева, председатель Пермского Союза кинематографистов:

— Лаборатория поможет авторам качественно проработать первую стадию производства фильма — ресёрч. В современной индустрии этот этап часто проходит быстро и не прицельно, так как не имеет финансовой составляющей. Однако в рамках кинопроизводства он чаще всего играет ключевую роль. Мы периодически видим (особенно в неигровом кино), что заявка обещает отличный фильм, а по факту выясняется, что половину автор придумал, а герой вообще отказался сниматься. В игровом кино любой сценарий также вырисовывается из глубокого исследования темы фильма.

Основная задача лаборатории — подготовить проекты к поиску финансирования. В конце июня 2026 года участники представят свои работы на питчинге перед пермскими продюсерами, которые смогут поддержать проекты и при возможности взять их в дальнейшую работу.

Участие бесплатное. Заявки принимаются до 27 апреля 2026 года.

В рамках заявочной кампании лаборатории состоится открытая дискуссия с пермскими кинематографистами «Герой в документальном кино. Почему кино может не случиться?». Участники обсудят, как выстраивается работа с героем, где проходят границы между наблюдением и вмешательством, какие этические вопросы возникают в процессе съёмок и почему не каждая история должна становиться фильмом. Мероприятие состоится 24 апреля в Центре городской культуры. Сбор участников — в 18:40, начало — в 19:00.

Подробную информацию о лаборатории можно найти в группе «Пермь как фильм» ВКонтакте.

В 2025 году Пермский союз кинематографистов проводил учебную лабораторию для начинающих кинооператоров.

