В Перми изменится схема движения автобусов №11 и 33
Они будут следовать до остановки «Улица Гранатовая»
С 23 апреля автобусы №11 и 33 будут курсировать по новой схеме. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта администрации Перми.
Конечной остановкой маршрутов станет «Улица Гранатовая», а начальной останется «Ивинский проспект», отметили в дептрансе, пояснив, что изменения вводятся для обеспечения безопасности движения в м/р Погода.
В ведомстве также сообщили, что микрорайон и его улично-дорожная сеть ещё строятся, поэтому движение автобусов организовано по временной схеме.
