В Перми изменится схема движения автобусов №11 и 33 Они будут следовать до остановки «Улица Гранатовая»

Константин Долгановский

С 23 апреля автобусы №11 и 33 будут курсировать по новой схеме. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта администрации Перми.

Конечной остановкой маршрутов станет «Улица Гранатовая», а начальной останется «Ивинский проспект», отметили в дептрансе, пояснив, что изменения вводятся для обеспечения безопасности движения в м/р Погода.

В ведомстве также сообщили, что микрорайон и его улично-дорожная сеть ещё строятся, поэтому движение автобусов организовано по временной схеме.

Как писал ранее «Новый компаньон», с 15 апреля в Перми подорожал проезд в городском общественном транспорте. Теперь стоимость одной поездки составляет 43 руб. вместо прежних 40. Повышение затронуло также все виды проездных билетов.

