В Перми с 15 апреля подорожает проезд в общественном транспорте Пермяки будут платить по 43 рубля за одну поездку

Константин Долгановский

С 15 апреля в Перми вступает в силу новый тариф на проезд в городском общественном транспорте. Теперь стоимость одной поездки составит 43 руб. вместо прежних 40. Повышение затронет и все виды проездных билетов.

Новые тарифы на проездные будут следующие:

— суточный безлимит — 162 руб. (было 150);

— безлимит на 15 дней — 1161 руб. (было 1080);

— 40 поездок в месяц — 1548 руб. (было 1440);

— месячный безлимит — 2193 руб. (было 2040);

— квартальный безлимит — 6192 руб. (было 5760);

— годовой безлимит — 16 770 руб. (было 15 600).





Обновлённые тарифы будут действовать до 15 апреля 2027 года.





Как ранее писал «Новый компаньон», с 15 апреля власти также поднимут цены на проезд в междугородных автобусах во всём Пермском крае: рост составит 4%. Очередное повышение чиновники объяснили увеличением цен на топливо, запчасти и техобслуживание транспорта.

