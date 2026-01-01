В Пермском крае с 15 апреля вырастет стоимость проезда на междугородных автобусах Повышение объяснили ростом цен на топливо, запчасти и техобслуживание

Константин Долгановский

С 15 апреля в Пермском крае будет проиндексирована стоимость проезда на межмуниципальных автобусных маршрутах — рост составит 4%. Индексация проводится ежегодно и направлена на поддержание стабильной и безопасной работы транспорта, сообщили в пресс-службе краевого минтранса.

В ведомстве пояснили, что повышение связано с ежегодным ростом цен на топливо, запчасти, шины и техническое обслуживание автобусов. Индексация учитывает инфляцию и позволяет транспортным компаниям своевременно обновлять автопарк, поддерживать качество обслуживания и проводить необходимые ремонты.

Информацию о новых тарифах можно посмотреть на сайте ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края» в разделе «Для пассажиров» до 15 апреля. Также приказы по каждому маршруту появятся на сайте краевого минтранса в разделе «Автомобильный транспорт».

В ведомстве отметили, что в регионе сохраняются все действующие меры соцподдержки: льготные категории граждан по-прежнему смогут пользоваться установленными льготами на проезд.

