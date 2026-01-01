Авиакомпании «Победа» могут разрешить рейсы из Перми в Анталью
Ранее планировалось, что перелёты будет осуществлять «Аэрофлот»
Авиакомпанию «Победа» могут временно допустить к выполнению международных регулярных перевозок пассажиров на направлении Пермь — Анталья. Об этом сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта России.
Постоянный допуск сейчас имеет авиакомпания «Азур Эйр», а временный может появиться у «Победы» (его авиаперевозчику собирается передать «Аэрофлот»). Решение может быть принято на ближайшем заседании межведомственной комиссии по допуску перевозчиков к выполнению международных воздушных перевозок.
