Новым руководителем Сбербанка в Прикамье стал топ-менеджер из Сибири Игорь Чепеньков сменил на этом посту Наталью Пасечник

Константин Долгановский

Пермское отделение Сбербанка теперь возглавляет Игорь Чепеньков, ранее руководивший подразделением в Томске. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Информацию о его назначении подтвердили в пресс-службе банка.

Игорь Чепеньков начал свою карьеру в Сбербанке в 2011 году, когда трудоустроился в Сибирский банк Сбера. В 2018 году он стал заместителем управляющего Кемеровским отделением, где отвечал за развитие корпоративного бизнеса. С 2021 года возглавлял Томское отделение Сбербанка, где под его началом были реализованы инновационные проекты с использованием искусственного интеллекта и укреплены отношения с крупными корпоративными клиентами.

Как ранее писал «Новый компаньон», предыдущий руководитель пермского отделения, Анна Салеева, в конце августа прошлого года перешла на должность заместителя председателя Уральского банка Сбербанка в Екатеринбурге. Он возглавляла пермский Сбер с 2022 года. После ухода Салеевой временно исполняла обязанности управляющего Наталья Пасечник. Теперь руководство официально передано Игорю Чепенькову.

