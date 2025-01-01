Управляющая Пермского офиса Сбербанка получила назначение в Екатеринбург Новый глава отделения банка пока не назначен Поделиться Твитнуть

Управляющая Пермского отделения Волго-Вятского банка Сбербанка России Анна Салеева назначена заместителем председателя Уральского банка ПАО «Сбербанк» (Екатеринбург). Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Урал» со ссылкой на пресс-службу банка.

Бывший руководитель пермского Сбера вышла на новую работу 25 августа. В её обязанности входит руководство блоком «Корпоративно-инвестиционный бизнес» в Уральском федеральном округе (УрФО) и Республике Башкортостан.

Анна Салеева возглавляла пермский Сбер с 2022 года. Новый глава Пермского отделения Волго-Вятского банка Сбербанка России пока не назначен.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.