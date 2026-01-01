Власти утвердили новые тарифы для речных перевозок из Перми в Закамск Стоимость определена на три года

Олег Антонов

Власти Прикамья утвердили новые тарифы на перевозку пассажиров внутренним водным транспортом на 2026-й и плановый период 2027-2028 годов. Речь идёт о маршруте по Каме Пермь—Закамск—Краснокамск и обратно.

Согласно документу, в 2026 году перевозки осуществляются по укороченному маршруту с исключением остановочного пункта Краснокамск. В одну сторону тариф на перевозку одного пассажира за 1 км в текущему году составит 30,56 руб., в 2027-м — 36,11 руб., в 2028-м — 37,59 руб.

Тариф за 1 км перевозки в одну сторону ребёнка в возрасте от пяти до 10 лет на 2026 год устанавливается в размере 15,28 руб., в 2027 году цена вырастет до 18,05 руб., в 2028-м — до 18,75 руб. Тарифы на перевозку детей до пяти лет не применяются.

Ранее стало известно, что перевозить пассажиров из Перми в Закамск с начала мая и до середины сентября будет электрокатамаран «ЭкоходЪ 2». По итогам проведённых закупок оператором маршрута стало АО «ВодоходЪ. Пассажирский порт». Судно будет выполнять рейсы по рабочим дням: отправление от причала № 8 Речного вокзала Перми — в 10:00, обратный рейс из Закамска — в 12:00. Время в пути — 1,5 часа.

