Электрокатамаран начнет курсировать в Закамск с 4 мая

Министерство транспорта Пермского края

С начала мая и до середины сентября по рекам Перми и Закамска будет курсировать современный электрокатамаран «ЭкоходЪ 2». Об этом сообщает perm.aif.ru.

По итогам проведённых закупок оператором маршрута определено АО «ВодоходЪ. Пассажирский порт». Судно будет выполнять рейсы по рабочим дням — всего за сезон навигации запланировано 98 отправок.

Расписание движения: отправление от причала № 8 Речного вокзала Перми — в 10:00; прибытие в Закамск — через 1,5 часа; обратный рейс из Закамска — в 12:00, возвращение в Пермь к 13:30.

Стоимость проезда: взрослый билет — 550 руб.; детский — 275 руб.

Для держателей электронных социальных проездных предусмотрены льготы. Оплатить поездку можно тремя способами: непосредственно на борту банковской картой, через официальный сайт перевозчика или в кассах Речного вокзала.

«ЭкоходЪ 2» — двухпалубное судно вместимостью до 130 человек. На борту созданы комфортные условия для пассажиров: установлены мягкие кресла, предусмотрены столики, работает система кондиционирования, есть розетки для подзарядки устройств и санитарные комнаты. Главное преимущество катамарана — экологичность: он работает исключительно на электрической тяге и не использует горюче-смазочные материалы, что делает его безопасным для речной экосистемы.

