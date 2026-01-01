Часть проспекта Паркового в Перми закроют на день для проведения эстафеты Движение ограничат вечером 24 апреля Поделиться Твитнуть

схема предоставлена ГКУ «ЦБДД Пермского края»

Движение на участке проспекта Паркового в Перми закроют на день для проведения эстафеты «Дзержинец». Ограничения будут действовать с вечера 24 апреля до следующего дня.

Согласно распоряжению краевого минтранса, временные ограничения движения будут действовать в период с 19 часов 24 апреля до 16 часов 25 апреля для всех видов транспортных средств. Они коснутся участка пр. Паркового между улицами Зои Космодемьянской и Желябова. Кроме того, с 7 до 16 часов 25 апреля вводится полный запрет движения по указанному участку.

В этом году легкоатлетическая эстафета «Дзержинец» пройдёт в 82-й раз и будет посвящена 90-летию Дзержинского района. В прошлом году она проводилась 26 апреля. Организатором мероприятия является районная администрация. Департаменту транспорта рекомендовано обеспечить организацию движения общественного транспорта с учётом вводимых ограничений.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.