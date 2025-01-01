В Перми ограничат движение на время эстафеты «Дзержинец» Ограничение будет действовать с 25 по 26 апреля Поделиться Твитнуть

схема предоставлена ГКУ «ЦБДД Пермского края»

На участке проспекта Паркового от ул. Зои Космодемьянской до ул. Желябова в Перми с 15:00 25 апреля до 17:00 26 апреля ограничат движение транспорта. В частности, будет запрещена остановка и стоянка транспорта, сообщают в Госавтоинспекции Пермского края.

В ведомстве пояснили, со ссылкой на ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края», что ограничения связаны с обеспечением безопасности дорожного движения при проведении 81-й легкоатлетической эстафеты «Дзержинец», посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Забег пройдет по пр. Парковому 26 апреля. В этот день с 09:00 до 17:00 проезд для транспорта будет полностью закрыт.

Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрута.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 1 мая в центре Перми пройдёт один из этапов Всероссийской эстафеты «Огонь жизни», и тоже будет перекрываться движение транспорта. Цель мероприятия заключается в привлечении новых доноров в Федеральный регистр доноров костного мозга. Это позволит увеличить шансы на спасение людей с лейкемией и другими тяжёлыми заболеваниями.

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