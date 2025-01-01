Алёна Бронникова В Перми состоится Всероссийская донорская эстафета «Огонь жизни» Забег пройдёт по центральным улицам города Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми пройдёт один из этапов Всероссийской эстафеты «Огонь жизни». Цель мероприятия заключается в привлечении новых доноров в Федеральный регистр доноров костного мозга. Это позволит увеличить шансы на спасение людей с лейкемией и другими тяжёлыми заболеваниями.

Как сообщается на сайте краевого правительства, эстафета состоится 1 мая в 12:45, начало и конец маршрута — на ул. Краснова, 1 (стадион «Динамо»). Маршрут пройдёт по центру города. Факел «Огонь жизни» пронесут почётные доноры, сотрудники Пермской краевой станции переливания крови, медийные личности и волонтёры. Хэдлайнер мероприятия, амбассадор донорства костного мозга в России Артём Алискеров даст старт забегу.

В акции смогут принять участие люди 18-35 лет без хронических заболеваний и проблем со здоровьем. В день её проведения участникам необходимо будет заполнить анкету и пройти процедуру типирования — сдать 4 мл крови из вены. Вступить в Федеральный регистр можно будет с 13:00 до 15:00 в Мобильном пункте заготовки крови, который разместят у стадиона «Динамо».

Отмечается, что эстафета «Огонь жизни» организована ФМБА России совместно с Благотворительным фондом «Импакт» и Фондом поддержки социальных инициатив «Огонь жизни». Сейчас в Федеральный регистр внесено более 450 тыс. потенциальных доноров. Вероятность найти генетически совместимого донора составляет 1 к 10 000.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.