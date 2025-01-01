Проспект Парковый в Перми закроют для проезда машин 26 апреля Поделиться Твитнуть

схема предоставлена ГКУ «ЦБДД Пермского края»

В Дзержинском районе в субботу, 26 апреля, пройдёт 81-я легкоатлетическая эстафета «Дзержинец», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в ГКУ «ЦБДД Пермского края».

Забег пройдет по пр. Парковый, в связи с чем 26 апреля с 9 утра до 17:00 будет закрыт проезд для транспорта по пр. Парковый на участке от ул. Зои Космодемьянской до ул. Желябова.

Водителей просят учитывать информация при планировании маршрута.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 1 мая в центре Перми пройдёт один из этапов Всероссийской эстафеты «Огонь жизни» и тоже будет перекрываться движение транспорта. Цель мероприятия заключается в привлечении новых доноров в Федеральный регистр доноров костного мозга. Это позволит увеличить шансы на спасение людей с лейкемией и другими тяжёлыми заболеваниями.

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