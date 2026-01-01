В полиции Перми рассказали об устройстве, взорвавшемся в руках подростка Мальчик получил химический ожог

Олег Антонов

В полиции Перми рассказали подробности о спрятанном в пачке денег устройстве, которое затем взорвалось в руках подростка. По словам представителей правоохранительных органов, само устройство схоже с химической ловушкой.

«В отдел полиции № 4 (по обслуживанию Мотовилихинского района) Управления МВД России по Перми поступило сообщение о том, что ребёнок 2012 г.р. нашёл на улице пачку купюр. При попытке её поднять сработало находившееся под купюрами устройство, схожее с химической ловушкой», — рассказали в пресс-службе краевого МВД.

В результате происшествия мальчик получил химический ожог от красящего вещества. После оказания первой помощи медики отпустили его домой.

По данному факту правоохранители проводят проверку. Установление обстоятельств, а также ход и результаты проверки инцидента контролирует районная прокуратура.

Напомним, 21 апреля в Перми подросток нашёл на улице свёрток купюр. После того как находка была поднята, произошёл хлопок, похожий на взрыв петарды.

