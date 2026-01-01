В Перми подросток подобрал на улице свёрток с купюрами и получил ожоги

Константин Долгановский

В Перми 21 апреля подросток получил ожоги, подобрав на улице свёрток с купюрами. Как сообщили в краевом министерстве территориальной безопасности, находка взорвалась в руках ребёнка. По данному факту проводится проверка.

«Сегодня в Перми подросток получил лёгкие ожоги, подобрав на улице сверток купюр, после чего раздался хлопок, похожий на петарду. Госпитализация не потребовалась. Правоохранительные органы проводят проверку», — уточнили в ведомстве.

Родителям напоминают о необходимости рассказывать детям о правилах безопасности, о том, что неизвестные предметы могут быть опасны. При обнаружении бесхозных вещей трогать их, а тем более поднимать, ни в коем случае нельзя. Рекомендуется отойти на безопасное расстояние и сообщить взрослым о находке. Не стоит использовать телефон рядом с опасным предметом.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

