Выявлены 52 тысячи точек незаконных подвесов ВОЛС на энергообъектах в Прикамье Легализовано более 14 тысяч точек

Олег Антонов

По итогам первого квартала 2026 года в Прикамье было выявлено более 52 тыс. точек незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), которые провайдеры самовольно смонтировали на опорах линий электропередачи. Об этом сообщает пермский филиал «Россети Урал».

По результатам взаимодействия с провайдерами было легализовано более 14 тыс. точек подвесов, при этом демонтировано свыше 600. Для выявления нелегального размещения «оптики» в регионе регулярно проводятся рейды и осмотры опор ЛЭП.

Жителям региона напоминают, что размещение ВОЛС на энергообъектах возможно только при наличии соответствующего договора с электросетевой компанией и техусловий в связи с нормами безопасности. Игнорирование правил может привести к аварийным ситуациям из-за сверхнормативных нагрузок и к отключению электроэнергии, а также создать угрозу для жизни и здоровья людей.

Как писал ранее «Новый компаньон», в 2025 году на энергообъектах Пермского края было обнаружено 145 тыс. незаконных подвесов ВОЛС. Из них легализовали размещение более 75 тыс. точек.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.