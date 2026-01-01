На энергообъектах Пермского края обнаружено 145 тысяч незаконных подвесов ВОЛС
Легализовано более 75 тысяч
«Россети Урал» активно работают над выявлением незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), установленных провайдерами без согласования на опоры линий электропередачи (ЛЭП). В 2025 году пермский филиал компании нашел около 145 тыс. таких подвесов. Об этом сообщают в пресс-службе «Россети Урал».
Отмечается, что компания регулярно предъявляет претензии провайдерам, незаконно размещающим ВОЛС на опорах ЛЭП. Им предлагается заключить договор с «Россети Урал» или демонтировать линии.
С января по декабрь прошлого года специалисты компании легализовали более 75 тыс. точек доступа ВОЛС в регионе и демонтировали около 5 тыс. незаконных подвесов.
В энергокомпании напомнили, что размещение ВОЛС на энергообъектах возможно только при наличии договора и соблюдении технических условий. Это необходимо для обеспечения безопасности, так как несоблюдение правил может привести к авариям, обрывам проводов и отключениям электроэнергии, угрожая жизни и здоровью людей. Кроме того, незаконное оборудование затрудняет ремонт и обслуживание электросетей.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.