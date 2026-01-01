Продажи материалов для наружной отделки в Перми выросли в 4,7 раза В преддверии дачного сезона увеличились продажи садовой техники

На рынке DIY (Do It Yourself — «сделай это сам») отмечается тенденция роста покупок товаров с рук. Как рассказали «Новому компаньону» эксперты сервиса «Авито», за год доля ресейла в инструментах выросла до 39%.

В целом по рынку товаров для ремонта и садоводства в Перми самой популярной категорией стали отделочные материалы. Продажи материалов для наружной отделки и декоративного камня на платформе выросли в 4,7 раза, керамической плитки и керамогранита — в 3,3 раза, а обоев и клея — в 3,2 раза. Снижение спроса наблюдается на крепёж (-9%) и листовые материалы (-14%).

С приближением дачного сезона растут продажи товаров для благоустройства участков. Так, покупатели стали приобретать песчаные смеси в 2,7 раза чаще, грунт и чернозём — в 2,4 раза, щебень и гравий — почти в два раза. В первом квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года был отмечен ранний рост продаж садовой техники (+46%) и садовых инструментов (+33%).

«В категории «Строительство и ремонт» большая часть продаж приходится на стройматериалы (38%) и инструменты (20%). Из стройматериалов в I квартале 2026 года пользователи чаще всего покупали пиломатериалы (26%), металлопрокат (11%) и отделочные материалы (10%). Из инструментов — электроинструменты (36%), газовое и сварочное оборудование (11%) и ручные инструменты (10%)», — рассказали в пресс-службе сервиса.

Ранее «Новый компаньон" писал, что за последние четыре года в России количество специализированных DIY-магазинов сократилось на 11%, федеральная тенденция коснулась и Перми (-2%). По словам экспертов, тенденция обусловлена рядом макроэкономических вызовов, с которыми приходится сталкиваться рынку, а также ростом популярности покупок на маркетплейсах и в онлайн-магазинах.

