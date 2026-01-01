Алёна Бронникова «Выживут фанаты своего дела» В Перми сокращается число магазинов с товарами для ремонта

По данным информационного агентства Infoline, за последние четыре года в России количество специализированных DIY-магазинов (Do It Yourself — «сделай это сам») сократилось на 11%, до 166 тыс. Сам рынок замедлил темпы своего развития, а основным драйвером стали маркетплейсы и онлайн-магазины.

Федеральная тенденция сокращения числа магазинов товаров для ремонта коснулась и Перми. Согласно сведениям геосервиса «2ГИС», их количество за год в столице Прикамья сократилось на 2%. В апреле 2026 года в городе продолжают работу 452 хозяйственных магазина, включая точки по продаже товаров для ремонта.

Рынок под давлением

Тенденция обусловлена рядом макроэкономических вызовов, с которыми приходится сталкиваться рынку. По словам экспертов, это и стагнация на рынке жилья, и рост цен на товары при снижении производства, и замедление роста реальных доходов, которое оказывает значительное влияние на потребительское поведение, смещающееся в сторону экономии затрат.

«Одним из ключевых факторов, влияющих на рынок DIY, остаётся тенденция сокращения жилых площадей. За последние годы средняя площадь квартир уменьшилась на 10%, аналогичный тренд наблюдается и в частных домах, где всё большую популярность приобретают готовые домокомплекты с типовой планировкой. Ещё один важный фактор — смещение спроса в пользу небольших ремонтных работ, не требующих существенных затрат», — отметила руководитель отдела изучения покупательского поведения и анализа рынка «Лемана ПРО» Надежда Колиогло.

Генеральный директор ООО «Баумолл Трейд» Вадим Прокопец обратил внимание, что покупателям стало сложнее получать кредиты как из-за более жёстких проверок потребителей со стороны банков и высокой закредитованности населения, так и по причине высокой ключевой ставки. На модель поведения покупателей повлияли высокая инфляция, резкий скачок тарифов на услуги ЖКХ, охлаждение инвестиционной активности. Налоговые изменения в 2026 году привели к росту цен на товары и, как следствие, перераспределению расходов населения в сторону товаров повседневного спроса. Кроме того, спрос на товары для ремонта падает в связи с ростом в Перми количества квартир в новостройках с уже готовой отделкой.

«В отличие от большинства регионов России, где застройщики массово отказываются от чистовой отделки ради снижения цен, Пермский край демонстрирует противоположную динамику. За последний год доля квартир с отделкой от застройщика на первичном рынке региона достигла рекордных 88% — это самый высокий показатель в стране», — добавил Вадим Прокопец.

Также одним из ключевых факторов, повлиявших на темпы развития рынка DIY, оказался рост продаж товаров в e-commerce. Исследование Infoline показало, что совокупный оборот маркетплейсов Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» в категории DIY вырос на 42,5%, до 867 млрд руб., при спаде продаж крупнейших универсальных сетей на 2%, до 1,1 трлн руб.

Представители маркетплейсов подтверждают рост спроса на товары категории DIY.

В пресс-службе Wildberries сообщили, что в Пермском крае по итогам первого квартала 2026 года товары для ремонта выросли на треть. Оборот отделочных материалов вырос на 46%, ручного инструмента и оснастки — на 17%, электроинструмента — на 45%. Активно растут продажи крупногабаритных товаров, а также товаров, решающих задачи по мелкому ремонту и починке, полноценного ремонта квартиры или строительства дома.

В «Яндекс Маркете» в 2025 году количество покупок в разделе категории DIY увеличилось в 1,3 раза по сравнению с 2024 годом.

Павел Широких, собственник пермской сети магазинов красок и декора «Декоративка» и интерьерных салонов «Декор-Центр», отметил, что ещё не так давно маркетплейсы не рассматривались как серьёзный конкурентный канал, однако статистика показала, что в 2025 году продажи только краски на одном из маркетплейсов выросли на 85%.

«Всё это совокупно со снижением покупательского спроса ведёт к резкому снижению рентабельности малого бизнеса, и многие собственники уже экономически не могут вести бизнес, конкурировать с крупными сетями и в первую очередь закрывают малорентабельные точки. В Перми это больше всего видно на общепите, так как это более публичные места, чем магазины отделочных товаров, но тенденция одинаковая», — сказал эксперт.

Экономия на покупках

Текущую ситуацию на рынке Перми генеральный директор «Баумолл Трейд» характеризует как стагнацию на фоне высокой волатильности. С одной стороны, есть факторы поддержки, такие как активное индивидуальное жилищное строительство и замедление роста цен на стройматериалы до 8—10% в 2025 году, с другой — серьёзное давление со стороны макроэкономических показателей и изменения модели поведения покупателей.

Со второй половины 2025 года рынок демонстрирует чёткую тенденцию к замедлению продаж: после роста в первом полугодии на 11,6% во втором полугодии рынок сократился на 3,5%, а в четвёртом квартале падение усилилось до 6,8—9,3%. В гипермаркете «Баумолл» при стабильном среднем чеке отметили снижение комплексности (количества товаров в чеке) и активное внимание к скидочным и акционным позициям, а также к росту числа регистраций в программе лояльности, что косвенно говорит о желании покупателей сэкономить на покупке.

В «Лемана ПРО» зафиксировали рост среднего чека на 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, тогда как количество единиц товара сократилось на 3%. В магазинах «Декоративка» и «Декор-Центр» по итогам первого квартала 2026 года наблюдалась отрицательная динамика продаж. По разным товарным группам спад составил от 10 до 25%.

Прогноз и ожидания

Ожидается, что рынок начнёт восстанавливаться при снижении ключевой ставки. Адаптироваться к современным реалиям удастся тем, кто проявит лояльность и будет следовать современным тенденциям.

Вадим Прокопец уверен, что в 2026 году магазины в Перми продолжат испытывать давление. В первом полугодии прогнозируется дальнейшее сокращение рынка не менее чем на 5%, а маркетплейсы продолжат оттягивать на себя покупателей. Полное восстановление до уровней активного роста ожидается не раньше 2027 года и будет зависеть от устойчивого снижения ключевой ставки, активизации жилищного строительства и возвращения потребительского доверия.

«Рынок DIY в Перми переживает период адаптации, который будет определяться скоростью снижения ставок и восстановлением реальных доходов населения», — отметил он.

По мнению Павла Широких, у небольших одиночных магазинов красок и отделочных материалов будущее будет сложнее — сетевые магазины будут уверенно забирать долю рынка в «эконом» и среднем ценовых сегментах групп товаров. На это повлияет рост покупок через маркетплейсы, стагнация рынка, прозрачность и усиление налоговой системы, а значит, снижение рентабельности и при отсутствии спада продаж, а также международная обстановка.

«Выстоят специализированные магазины ЛКМ, выстраивающие омниканальную систему взаимодействия с целевыми клиентами — там, где удобно потребителю, предлагающие качественный недешёвый и высокомаржинальный товар, а также максимальный клиентский сервис (в том числе услуги выполнения работ, экспресс-дизайна, обучения новым технологиям), сумевшие выстроить в своей компании эффективные бизнес-процессы, чтобы работать максимально рентабельно, а это в малом бизнесе сегодня крайне сложная задача. Выживут фанаты своего дела, сумевшие создать эффективные команды», — резюмировал эксперт.

