В регионы РФ отправлено 44 тысячи кубометров лесоматериалов из Прикамья На продукцию оформлено 857 карантинных сертификатов

Константин Долгановский

В регионы РФ из Прикамья с начала года вывезено 44 тыс. куб. м лесоматериалов хвойных пород. С 1 января по 21 апреля 2026 года Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю оформило 857 карантинных сертификатов на данную продукцию.

«Продукция направляется в Астраханскую, Кировскую, Свердловскую, Нижегородскую, Тульскую, Челябинскую, Тюменскую, Тамбовскую и Владимирскую области, в Татарстан, Башкортостан, Удмуртию, Чувашию и другие регионы», — рассказали в ведомстве.

В пятницу, 17 апреля, надзорным органом был осуществлён карантинный фитосанитарный контроль 200 куб. м пиломатериалов, подготовленных к отправке в Астраханскую область. Отобранные в рамках досмотра образцы прошли экспертизу в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР». Карантинных вредных организмов не выявлено, установлено, что вся продукция соответствует карантинным фитосанитарным требованиям. На продукцию был оформлен карантинный сертификат.

Ранее сообщалось, что экспорт лесоматериалов из Пермского края в Ирак вырос в 3,5 раза. С начала года из региона в эту страну было вывезено 7,3 тыс. куб. м продукции.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.