Экспорт лесоматериалов из Пермского края в Ирак вырос в 3,5 раза С начала года вывезено 7,3 тысячи кубометров продукции

Константин Долгановский

В Пермском крае экспорт лесоматериалов в Ирак вырос в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, с 1 января по 20 апреля 2026 года из региона было отправлено 7,3 тыс. куб. м продукции, тогда как годом ранее показатель составлял 2,1 тыс. куб. м.

Значительный объём лесоматериалов был направлен на экспорт 17 апреля. В Прикамье был оформлен фитосанитарный сертификат на 128,5 куб. м продукции для дальнейшей отправки в Ирак. Она прошла карантинный фитосанитарный контроль в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР», экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов.

С января по март 2026 года объём вывезенных из Пермского края в Ирак лесоматериалов составлял 5,8 тыс. куб. м. К 23 марта показатель превысил результаты аналогичного периода 2025 года в четыре раза (1,4 тыс. куб. м).

