В четыре раза вырос экспорт хвойных пиломатериалов из Пермского края в Ирак С начала года было отгружено более 5,8 тысячи продукции

Изображение сгенерировано с помощью нейросетей

С 1 января по 23 марта 2026 года из Прикамья было экспортировано 5868 кубометров хвойных пиломатериалов в Ирак. Это в четыре раза больше аналогичного периода 2025 года (1,4 тыс. кубометров). Такие данные предоставило Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В частности, 19 марта на территории Пермского края сотрудники ведомства проверили 252 кубометров пиломатериалов из ели, предназначенных для отгрузки в Ирак.

Вся продукция прошла лабораторный контроль в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР». После проверки карантинных вредных организмов не обнаружено, а подкарантинная продукция соответствовала фитосанитарным требованиям страны-импортёра, отметили в ведомстве.

По итогам досмотра и на основании заключений о карантинном фитосанитарном состоянии собственникам продукции выдали фитосанитарные сертификаты.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.