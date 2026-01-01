В Роспотребнадзоре Пермского края рассказали о радиационной обстановке в марте Ведомство провело мониторинг в семи городах региона

Олег Антонов

В Пермском крае специалисты Роспотребнадзора рассказали об итогах мониторинга радиационной обстановки. Согласно результатам анализа и контроля, выполненных в марте текущего года, радиационный фон на территории региона остаётся в пределах допустимых значений и характеризуется как стабильно благоприятный.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в рамках социально-гигиенического мониторинга на открытых местностях проводились измерения дозы гамма-излучения. Исследования были осуществлены в семи городах: Перми, Березниках, Соликамске, Кудымкаре, Чусовом, Губахе и Чернушке.

В марте уровень радиации не превысил гигиенический норматив для территорий жилого и общественного назначения (0,3 мкЗв/час). Показатель варьировался от 0,1 до 0,16 мкЗв/час. Такие же значения наблюдались в регионе в феврале.

Эксперты сообщают, что в пределах края не выявлено каких-либо природных или вызванных деятельностью человека радиационных отклонений.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.