В Роспотребнадзоре рассказали об уровне радиации в Прикамье в феврале

Согласно результатам мониторинга и контрольно-надзорных мероприятий за февраль 2026 года, радиационная ситуация в Пермском крае остается стабильной и благоприятной, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Измерение уровня гамма-излучения на открытом воздухе проводилось в рамках социально-гигиенического мониторинга каждый месяц в семи контрольных точках, расположенных в городах Пермь, Березники, Соликамск, Кудымкар, Чусовой, Губаха и Чернушка.

Уровень радиационного фона в регионе оценивается как нормальный: мощность дозы гамма-излучения на открытой местности в феврале 2026 года не превысила допустимые значения для жилых и общественных территорий (0,3 мкЗв/час), составив от 0,1 до 0,16 мкЗв/час.

Какие-либо природные или техногенные источники радиации, вызывающие аномалии, не были выявлены.

