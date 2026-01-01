За неделю в Прикамье ОРВИ и гриппом заболели более 12 тысячи жителей Уровень заболеваемости соответствует предыдущей неделе

Константин Долгановский

По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, за неделю с 13 по 19 апреля 2026 года на территории региона было зарегистрировано 12,1 тыс. случаев заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших осталось прежним. Эпидемический порог заболеваемости не превышен.

Лабораторный мониторинг показал, что среди пациентов с респираторными симптомами циркулируют возбудители негриппозной этиологии — риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы и сезонные коронавирусы.

Как писал ранее «Новый компаньон», в период с 6 по 12 апреля в Прикамье было зарегистрировано 12,2 тыс. случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей заболевших оказалось больше, рост составил 7,4%.

