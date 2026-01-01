Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Пермском крае выросла на 7,4% За неделю зафиксировано 12,2 тысячи случаев заболевания

Константин Долгановский

По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, с 6 по 12 апреля 2026 года на территории региона зарегистрировано 12 286 случаев заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших увеличилось на 7,4%. Эпидемический порог заболеваемости не превышен.

Лабораторный мониторинг показал, что среди пациентов с респираторными симптомами в основном циркулируют возбудители негриппозной этиологии, такие как риновирусы, аденовирусы и метапневмовирусы.

Неделей ранее Роспотребнадзор зафиксировал снижение уровня заболеваемости в регионе ОРВИ и гриппом. Всего за семь дней было зарегистрировано 11,4 тыс. случаев, что на 10,6% оказалось меньше предыдущих показателей.

