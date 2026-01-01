В Пермском крае снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ За неделю зафиксировано 11,4 тысяч случаев

Константин Долгановский

За последнюю неделю в Пермском крае зарегистрировано 11,4 тысячи случаев гриппа и ОРВИ, что на 10,6% меньше, чем неделей ранее. Эпидемический порог не превышен, ситуация остаётся стабильной.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди выявленных возбудителей преобладают вирусы негриппозной природы: риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы и сезонные коронавирусы.

Как ранее писал "Новый компаньон", по итогам мониторинга последней недели марта, в крае было зафиксировано 12 791 случай гриппа и ОРВИ — это на 4,3% меньше, чем на предыдущей неделе. Показатели заболеваемости тогда были ниже эпидемического порога.

