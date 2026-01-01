Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Прикамье за неделю снизился Зарегистрировано 12,8 тысячи случаев

Константин Долгановский

С 23 по 29 марта 2026 года в Пермском крае был зафиксирован 12 791 случай гриппа и ОРВИ. Это на 4,3% меньше, чем на предыдущей неделе, и не превышает эпидемический порог. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю

Лабораторные исследования показывают, что доля положительных обнаружений вирусов гриппа продолжает снижаться. Среди людей с респираторными симптомами преобладают вирусы, не относящиеся к гриппу, такие как риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы и сезонные коронавирусы.

