Мошенники обманули жительницу Пермского края на 4 млн рублей Её убедили передать курьеру деньги для проверки подлинности наличных

Константин Долгановский

Мошенники обманули 41-летнюю жительницу Губахи Пермского края почти на 4 млн руб., убедив передать курьеру деньги для проверки подлинности наличных. Пострадавшая обратилась в местную часть отдела полиции.

«Выяснилось, что женщине позвонил незнакомец, представившийся сотрудником силового ведомства. Мужчина сообщил, что мошенники взломали её банковский счёт и осуществили перевод средств за границу. При этом лжесиловик стал оказывать давление на гражданку, заявив, что в случае отказа от сотрудничества в поимке преступников её обвинят в финансировании недружественной страны и заберут детей», — рассказали в краевом МВД.

Злоумышленник убедил женщину снять со счёта сбережения, передать их якобы для проверки подлинности прибывшему к её дому агенту, и отдать наличные по кодовому слову. Обман потерпевшая осознала только через две недели после происшествия. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Пермякам напоминают, что сотрудники госслужб не проводят мероприятия по идентификации финансовых активов посредством телефонных звонков и не требуют снимать средства со счетов либо передавать наличные третьим лицам. В случае получения таких сообщений необходимо прекратить разговор и обратиться в полицию.

Ранее сообщалось, что пенсионерке из Пермского края удалось вернуть похищенные мошенниками деньги. Злоумышленники представились по телефону сотрудниками банка и правоохранительных органов и убедили женщину перевести свои сбережения на так называемый «безопасный счёт».

