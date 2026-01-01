В Прикамье пенсионерке вернули деньги, похищенные мошенниками Женщину убедили перевести деньги на так называемый «безопасный счёт»

Константин Долгановский

Прокуратура Оханского района Пермского края провела проверку по заявлению местной жительницы, пострадавшей от дистанционного хищения денежных средств.

Установлено, что в ходе телефонного разговора злоумышленники, представившиеся сотрудниками банка и правоохранительных органов, убедили пожилую женщину перевести свои сбережения на так называемый «безопасный счёт».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Расследованием установлено, что денежные средства поступили на банковский счёт, оформленный на 23-летнего жителя Республики Башкортостан. Молодой человек ранее за денежное вознаграждение передал свою банковскую карту третьим лицам, фактически выступив в роли «дроппера».

Прокурор района направил в суд исковое заявление о взыскании с указанного гражданина суммы неосновательного обогащения в размере 47 тыс. руб. Требования надзорного ведомства были удовлетворены.

В настоящее время похищенные денежные средства возвращены потерпевшей в полном объёме.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.