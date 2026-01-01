В Перми согласовали колерные паспорта трёх зданий на «гостевом маршруте» Объекты находятся на шоссе Космонавтов

Константин Долгановский

В Перми согласовали колерные паспорта ещё трёх зданий в границах «гостевого маршрута». Все они расположены в Индустриальном районе. Как отметили в администрации города, фасады приобретут современный архитектурный облик и будут выполнены в соответствии с общей концепцией.

В соответствие правилам благоустройства приведут внешний облик детейлинг-центра по ш. Космонавтов, 180, магазина по ш. Космонавтов, 190а и здания по ш. Космонавтов, 194. Кроме того, в данный момент завершаются работы в административном здании по ш. Космонавтов, 244 и продолжается реконструкция фасада ТЦ «Кольцо» по ул. Оверятской, 40.

Цветовая гамма фасадов зданий на «гостевом маршруте» будет представлена бело-серо-коричневыми оттенками. Вывески устанавливаются в трёх вариантах: белый, белый с возможностью использования на торцах фирменного цвета и белый с абрисом фирменного цвета.

В марте сообщалось, что колерные паспорта согласованы по 23 зданиям на «гостевом маршруте». На тот момент был утверждён внешний облик объектов по ш. Космонавтов, 115а, 172, 174, 186, 188, 190, 198, 240, 244б, 252, 344, 355, 395б, 395б1, 395б2, 395в, 395г, 399б, по ул. Оверятской, 40, Петропавловской, 105а, 113, Качалова, 10 и Малкова, 26/1.

