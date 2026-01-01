Власти Перми согласовали колерные паспорта 23 зданий на «гостевом маршруте» Фасады объектов будут выполнены в белых, серых и коричневых оттенках

Фото проекта — пресс-служба администрации Перми

В Перми утверждены ещё 23 колерных паспорта расположенных на «гостевом маршруте» зданий, в соответствии с правилами благоустройства города. Эти объекты расположены в Индустриальном и Дзержинском районах.

Департамент градостроительства и архитектуры Перми согласовал цветовые решения для фасадов торговых центров «Верхние Муллы» (ш. Космонавтов, 355), «Кольцо» (ул. Оверятская, 40) и «Март» (ул. Петропавловская, 105а), спортшколы «Олимпиец» на ш. Космонавтов, 395г и отеля «Регион 59» на ш. Космонавтов, 399б. Также согласованы колерные паспорта зданий магазинов и кафе на ш. Космонавтов, 115а, 172, 174, 186, 188, 190, 198, 240, 244б, 252, 344, 395б, 395б1, 395б2, 395в, жилых домов на улицах Качалова, 10 и Малкова, 26/1, бизнес-центра по ул. Петропавловской, 113.

Фасады зданий будут выполнены в бело-серо-коричневой гамме, что соответствует общей архитектурной концепции «гостевого маршрута». Вывески должны соответствовать одному из трёх вариантов: белый цвет, белый с возможностью использования фирменного цвета, белый с контуром фирменного цвета.

«Гостевой маршрут» пролегает по ш. Космонавтов, проходит мимо Гознака, ДКЖ, пл. Гайдара, Перми II, проходит по ул. Петропавловской до ул. Куйбышева.

В январе сообщалось, что многие здания на «гостевом маршруте» до сих пор не получили согласованные колерные паспорта. Отмечалось, что на их получение, согласно изменениям в правилах благоустройства, давалось время до конца 2025 года. С января 2026-го контролирующие органы могут начать проверки и за отсутствие колерного паспорта наложить штраф.

