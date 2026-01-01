Владельцам зданий на «гостевом маршруте» Перми пригрозили штрафами Не все из них получили колерные паспорта Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Многие здания на «гостевом маршруте» Перми (от аэропорта до центра города) до сих пор не получили согласованные колерные паспорта. На данный момент в Пермском муниципальном округе документы согласованы только для 36 объектов, ещё 9 находятся на стадии рассмотрения. При этом многие владельцы строений так и не приступили к обязательной процедуре.

Власти напоминают, что на получение колерных паспортов, согласно изменениям в правилах благоустройства, давалось время до конца 2025 года. С января 2026-го контролирующие органы могут начать проверки и за отсутствие колерного паспорта наложить значительный штраф: для граждан — от 3 до 4 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 до 40 тыс. руб., для юридических — от 400 до 500 тыс. руб. При повторном нарушении будут взиматься повышенные штрафы.

Владельцам зданий на «гостевом маршруте», до сих пор не получившим колерные паспорта, необходимо срочно обратиться в Управление архитектуры и градостроительства для разработки и согласования необходимых документов.

