Нападающий пермского «Молота» Андрей Мигур продлил контракт с клубом За команду он сыграл 19 матчей

ХК «Молот»

Нападающий Андрей Мигур останется в составе пермского «Молота». Пресс-служба команды 21 апреля подтвердила заключение нового соглашения между игроком и клубом. В минувшем сезоне 24-летний форвард принял участие в 19 играх, в которых набрал 3 (1+2) балла за результативность при нейтральном показателе полезности.

Состав пермской команды он пополнил в декабре в результате обмена с ХК «Челны». Мигур является воспитанником омской школы хоккея, на юниорском и молодёжном уровне выступал за команды системы омского «Авангарда». В ВХЛ дебютировал в сезоне-2021/22 в составе «Омских Крыльев», также защищал цвета «Ермака» и «Барса».

Ранее сообщалось, что пермский хоккейный клуб «Молот» покидает нападающий Валерий Поляков, а защитник Николай Аверин продлевает контракт на следующий сезон.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.