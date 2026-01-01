В Перми волонтёры ищут временную квартиру для пострадавших от насилия женщин Им предоставят не только проживание, но и сопровождение специалистов

Фото предоставлено благотворительной организацией "Территория семьи"

Пермская благотворительная организация «Территория передышки» объявила о поиске трёхкомнатной квартиры для временного размещения женщин, оказавшихся без жилья. Новое жильё позволит удвоить число подопечных, которым организация сможет предоставить крышу над головой и комплексную поддержку.

На сегодняшний день у «Территории передышки» есть одна кризисная квартира, где уже помогли 11 женщинам, оказавшимся на улице. Здесь они получают не только временное проживание, но и сопровождение специалистов: социального работника, юриста и психолога.

Как отмечают в организации, многие женщины теряют жильё, спасаясь от домашнего насилия. Для них особенно важно находиться в безопасной и комфортной среде, где нет мужчин. Кризисные квартиры создают условия, в которых женщины могут почувствовать себя защищёнными, обрести психологическую опору и начать новую жизнь.

Для аренды требуется трёхкомнатная квартира с изолированными комнатами, исправной сантехникой и удобным расположением. Договор будет заключён напрямую с благотворительной организацией.

Все, кто готов предоставить подходящее жильё, могут связаться с «Территорией передышки» по электронной почте hello@homelessperm.ru или по телефону +7 (342) 258-39-30 в рабочее время.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в феврале другая пермская благотворительная организация — «Территория семьи» — открыла третью безопасную квартиру для матерей с детьми, пострадавших от домашнего насилия, где женщины могут временно и бесплатно жить, восстанавливаться, решать вопросы с документами и получать юридическую и психологическую помощь.

Каждая такая квартира рассчитана на две семьи (до четырёх детей). С начала запуска проекта помощь получили 137 женщин и 254 ребёнка, причём открытие третьей квартиры стало экстренной мерой из-за резкого роста числа обращений за последние три месяца.

