«Млада» официально оформила в Роспатенте товарный знак хорового фестиваля Бренд «Млада a capella» был зарегистрирован в начале апреля

МАУК города Перми «Академический хор «Млада» официально оформил в Роспатенте товарный знак международного хорового фестиваля «Млада a capella». Согласно данным, представленным на сайте Znakoved, бренд был зарегистрирован 3 апреля.

Заявку на регистрацию «Млада» направила в Роспатент ещё 13 мая 2025 года. Комбинированный знак представляет собой изображение с использованием зелёного, сиреневого, жёлтого и белого цветов с названием мероприятия и слоганом "Наши голоса сильнее вместе!».

Неохраняемые элементы товарного знака: слова «Международный хоровой фестиваль», «A CAPPELLA» и «Пермь». Бренд зарегистрирован в классе МКТУ 41, который в основном включает в себя услуги отдельных лиц или организаций по развитию умственных способностей людей, а также услуги, предназначенные для развлечения людей или организации досуга. Дата окончания регистрации — 13 мая 2035 года.

В прошлом году международный хоровой фестиваль «Млада a capella Пермь» прошёл с 29 мая по 1 июня в Амфитеатре на набережной Камы. В мероприятии приняли участие 15 хоровых коллективов из России, в том числе пять из Перми и специальные гости из Китая и Беларуси.

