Алёна Бронникова На проведение международного хорового фестиваля в Перми выделили 17 млн рублей Мероприятие пройдёт с 29 мая по 1 июня Поделиться Твитнуть

«Млада»

Андрей Чунтомов

МАУК «Академический хор «Млада» объявил закупку на оказание услуг по организации мероприятий в рамках проведения международного хорового фестиваля в Перми. По данным платформы «Сбербанк-АСТ», начальная (максимальная) цена контракта составляет 17,3 млн руб.

Дата подведения итогов — 13 мая. Срок исполнения контракта — 31 июля.

По информации в техзадании, исполнитель должен сформировать рабочую группу, которая будет проводить необходимые переговоры и согласования с третьими лицами по вопросам подготовки и комплексного обеспечения фестиваля, составить общий тайм-план, обеспечить материально-техническую базу. Также необходимо организовать экскурсионную программу по Перми для коллективов-участников (не менее восьми экскурсий для 300-350 человек) и трансфер для каждого коллектива до концертных площадок.

В рамках контракта исполнитель должен будет подготовить несколько площадок. Из них две уличные для организации выступлений в Кировском и Орджоникидзевском районах вместимостью не менее 500 человек и в центре города вместимостью от 3 тыс. человек — для проведения двух блоков мероприятия: открытия фестиваля и фестивального дня, с организацией четырёх-шести объёмных интерактивных зон или арт-объектов для гостей. Площадки должны быть обеспечены сценическими комплексами, оформлением, оборудованием, шатрами, мобильными туалетами. Расходы и безопасность ложатся также на подрядчика.

Как указано в соцсетях хора «Млада», Международный хоровой фестиваль «Млада А capella Пермь» состоится в 2025 году в Перми. Он пройдёт с 29 мая до 1 июня. Ожидается выступление 15 хоровых коллективов из России, в том числе пяти из Перми. Специальными гостями станут коллективы из Китая и Беларуси. Закрытие запланировано в «Амфитеатре» на набережной Камы.

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