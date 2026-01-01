В Прикамье врио главы Александровского округа стала Наталья Половникова Конкурс по отбору кандидатур на должность руководителя муниципалитета пройдёт в мае

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о назначении Натальи Половниковой временно исполняющей обязанности главы администрации Александровского муниципального округа. Она вступит в должность с 21 апреля и будет руководить муниципалитетом до избрания нового главы. Первым на это обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Половникова ранее занимала пост заместителя главы администрации по градостроительству и руководила управлением имущественных и земельных отношений.

Как ранее писал «Новый компаньон», глава территории Ольга Белобаржевская покинула пост по собственному желанию. Ранее суд первой инстанции прекратил её полномочия «в связи с утратой доверия» из-за выявленного конфликта интересов: Белобаржевская состояла в незарегистрированных отношениях со своим заместителем Владимиром Белобаржевским. После его увольнения пара официально зарегистрировала брак. Сейчас Белобаржевская оспаривает решение в Пермском краевом суде.

В мае в округе состоится конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципалитета.

