Жителей Прикамья предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях Сильные осадки и гололёд ожидаются 21 апреля Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

ГУ МЧС России по Пермскому краю предупреждает жителей региона о неблагоприятных метеорологических явлениях 20 и 21 апреля. По данным Пермского ЦГМС, в отдельных районах ожидаются сильные осадки — ночью пройдёт мокрый снег и снег, днём — дождь.

Также прогнозируются отложение мокрого снега и гололёд. Ночью и утром 21 апреля на дорогах Прикамья ожидается гололедица.

Неблагоприятные погодные условия повышают риски обрывов линии электропередачи, аварий на системах ЖКХ, заторов и ДТП. Жителей просят быть внимательными и осторожными. Рекомендуется соблюдать требования пожарной безопасности и ПДД.

Ранее «Новый компаньон» писал, что потепление в Прикамье начнётся только с 23 апреля. По прогнозам синоптиков, вторник станет кульминацией снегопадов — утром и днём в Перми и центральных районах пройдёт сильный снег, температура воздуха днём не поднимется выше −1…−2°С. К утру среды высота снега достигнет максимума, особенно в центральных и северных районах.

