Потепление в Прикамье начнётся с 23 апреля Пермские синоптики рассказали о погоде в регионе на этой неделе Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ближайшие дни на погоду в Пермском крае будет влиять малоподвижная фронтальная зона, приносящая обильные осадки, преимущественно в виде снега. С приближением каспийского циклона снегопады усилятся, что приведёт к значительному увеличению снежного покрова. Об этом сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края».

К утру среды высота снега достигнет максимума, особенно в центральных и северных районах. В Перми и окрестностях ожидается выпадение до 15-20 см свежего снега, а в отдельных местах — до двух недельных норм осадков. Это уже близко к историческим рекордам по количеству осадков для апреля.

Вторник станет кульминацией снегопадов: утром и днём в Перми и центральных районах вновь ожидается сильный снег, а температура воздуха днём не поднимется выше −1…−2°С. На юге края будет чуть теплее — до +8°С, но и там осадки не прекратятся. В ночь на среду снегопады ослабеют, однако похолодание сохранится: по краю ночью −1…−6°С, в Перми −3…−5°С, днём 0…+3°С. Лишь на крайнем юге и северо-западе температура может достигать +6°С.

С четверга начнётся медленное потепление: днём по краю ожидается +3…+8°С, в Перми +5…+7°С, ночью всё ещё холодно — до −6°С. Осадков станет меньше, местами прояснит, снег начнёт медленно таять. В пятницу характер погоды сохранится: ночью −1…−6°С, днём +5…+10°С, в Перми +6…+8°С. Однако в районе Кудымкара, Березников и на востоке края снег ещё будет лежать слоем около 10 см.

Выходные могут принести новую волну осадков: ожидается выход циклона с Европейской части России на Урал, что приведёт к дождям и, возможно, мокрому снегу. Температура останется на уровне +5…+10°С днём, ночная — около 0°С. В целом неделя выдастся холодной и снежной, особенно для центральных районов, где температура будет ниже климатической нормы на 3-4°, а количество осадков превысит обычное вдвое.

