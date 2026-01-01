Новым главным федеральным инспектором по Пермскому краю назначен Алексей Воробьёв Ранее он возглавлял аналогичное ведомство в Удмуртии

Главным федеральным инспектором (ГФИ) по Пермскому краю назначен действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса Алексей Воробьёв. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства.

На этом посту Воробьёв сменил Сергея Половникова, который перешёл на работу заместителем губернатора Нижегородской области. В его ведении находятся вопросы региональной безопасности, государственной тайны, деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата, а также мобилизационной подготовки и кадровой политики.

Алексей Воробьёв родился 12 июля 1977 года в Горьком (ныне Нижний Новгород).

В 2001 году окончил Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева. В 2010 году прошёл обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров.

С 2001 по 2011 год работал в коммерческих организациях, с 2011 по 2015-й — в структуре Управления делами губернатора Нижегородской области.

С 2015 по 2016 год был руководителем регионального представительства Единой торговой электронной площадки. С 2016 по 2018 год — заместитель руководителя МРУ Росалкогольтабакконтроля по Приволжскому федеральному округу, а с 2018 по 2020-й — заместитель министра информационных технологий и связи Нижегородской области.

В течение пяти лет, с 2020 по 2024 год, трудился федеральным инспектором по Пермскому краю, а затем, до апреля 2026 года, был главным федеральным инспектором по Удмуртской Республике.

Алексей Воробьёв отмечен благодарностью полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.

