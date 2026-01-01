Главный федеральный инспектор Прикамья займёт пост замглавы Нижегородской области Сергей Половников работал в должности федерального инспектора с 2018 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Главный федеральный инспектор Пермского края Сергей Половников переходит на новую работу в Нижегородскую область. Как сообщили в администрации правительства региона, он займёт должность заместителя губернатора.

На новой должности Сергей Половников будет курировать министерство региональной безопасности, управление защиты государственной тайны, управление по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата и отдел мобилизационной подготовки. В его блок также войдут управление делами правительства Нижегородской области и министерство кадровой политики.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что задачи региона, прежде всего, сконцентрированы на поддержке СВО и военнослужащих. Половников, занимавший ранее различные должности на госслужбе региона, будет заниматься вопросами гуманитарной поддержки, взаимодействовать с ГАИ, военным комиссариатом и правоохранительными органами по вопросам комплектования Вооружённых сил. Особое внимание необходимо будет уделить профилактике нарушений и обеспечить эффективное информационное взаимодействие с правоохранительным блоком.

Сергей Половников — уроженец Владимира. Является действительным государственным советником РФ III класса. Работал заместителем начальника управления ФСКН России по Нижегородской области, первым заместителем начальника, с 2016-го по 2018-й — федеральным инспектором по Нижегородской области департамента по взаимодействию с органами госвласти. В 2018 году был назначен на должность главного федерального инспектора по Пермскому краю аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.