Сергей Половников утверждён в должности главного федерального инспектора по Пермскому краю

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Соответствующее распоряжение 5 мая 2018 года подписал полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Напомним, 23 марта 2018 года стало известно, что пост главного федерального инспектора по Пермскому краю покидает Игорь Цветков, работавший в этой должности с мая 2016 года. 26 марта, в Законодательном собрании региона заместитель полпреда президента в Приволжском федеральном округе Алексей Сухов официально представил нового федерального инспектора по Пермскому краю. Этот пост в статусе исполняющего обязанности ГФИ занял выходец из структур МВД и нижегородской наркополиции Сергей Половников.

Отметим, Сергею Половникову 45 лет, он родом из Владимира. В 2000 году Половников окончил Московский институт МВД России, в 2012 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. С 1994 по 2014 год он проходил службу в органах МВД РФ. С 2014 по 2016 год служил в ФСКН. С 2016 года Сергей Половников замещал должность федерального инспектора аппарата полномочного представителя президента по Нижегородской области.