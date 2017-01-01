Сергей Половников стал и.о. главного федерального инспектора по Прикамью Сегодня его представили властям Пермского края и руководителям региональных подразделений федеральных ведомств

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фото: Константин Долгановский

Сегодня, 26 марта, в Законодательном собрании заместитель полпреда президента в Приволжском федеральном округе Алексей Сухов официально представил нового федерального инспектора по Пермскому краю. Этот пост в статусе исполняющего обязанности ГФИ занял выходец из структур МВД и нижегородской наркополиции Сергей Половников. С господином Половниковым познакомились губернатор Пермского края Максим Решетников, спикер Заксобрания Прикамья Валерий Сухих, руководители региональных управлений силовых ведомств и другие ответственные лица.

Взяв слово, Сергей Половников поблагодарил за оказанное доверие полпреда президента в ПФО Михаила Бабича, заявив, что свою основную задачу на новой работе он видит в том, чтобы построить отношения со всеми «конструктивно-настроенными силами» в регионе и выполнить задачи, поставленные президентом Путиным в послании к Федеральному собранию. «Открыт для любого общения, открыт для конструктивного сотрудничества», — резюмировал господин Половников.

По словам Алексея Сухова, в течении двух-трёх недель Сергей Половников будет работать в Перми в статусе исполняющего обязанности ГФИ, поскольку его кандидатура по-прежнему проходит согласования. Однако заместитель полпреда подчеркнул, что это сугубо процедурный вопрос, призвав собравшихся выстраивать отношения с Сергеем Половниковым.

Губернатор Пермского края Максим Решетников, в свою очередь, пообещал, что краевые власти окажут Сергею Половникову максимальное содействие. «Более того, мы рассматриваем Сергея Владимировича как члена единой команды, которая здесь сформирована и работает для реализации тех задач, которые президент перед нами ставит и жители от нас ждут. А жители не различают, федеральная это власть делает, региональная или местная», — отметил глава региона.

Сергею Половникову 45 лет, он родом из Владимира. В 2000 году Половников окончил Московский институт МВД России, в 2012 году Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. С 1994 по 2014 год он проходил службу в органах МВД РФ. С 2014 по 2016 год служил в ФСКН. С 2016 года Сергей Половников замещал должность федерального инспектора аппарата полномочного представителя президента по Нижегородской области.

Напомним, в пятницу, 23 марта, стало известно, что пост главного федерального инспектора по Пермскому краю покидает Игорь Цветков, работавший в этой должности с мая 2016 года. Губернатор Пермского края поблагодарил Игоря Цветкова за плодотворную совместную работу.